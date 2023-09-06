На півдні Бразилії вирує найсильніший в історії циклон: загинули понад 20 людей

Про це пише BBC.

Зазначається, що на штат випало понад 300 мм опадів менш ніж за 24 години, спровокувавши повені та зсуви.

Губернатор штату Едуардо Лейте заявив, що це найстрашніше погодне лихо в історії штату. За словами офіційних осіб, тисячі людей були змушені залишити свої домівки. Унаслідок стихійного лиха загинула уже 21 людина.

У місті Мукумі з населенням 5 тисяч людей сотні мешканців довелося рятувати з дахів, оскільки 85% міста було затоплено.

"Люди досі вважаються зниклими безвісти. Кількість загиблих може зрости. Міста Мукум, яким ми його знали, більше не існує", - сказав мер Мукума.

Рятувальники використовували гелікоптери, щоб дістатися до районів, відрізаних повінню.