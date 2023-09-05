Потужні дощі та повені в Іспанії: загинули щонайменше 5 людей
Через потужний шторм, що супроводжувався сильним вітром та зливами, в Іспанії загинуло вже п’ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Негода зі шквальним вітром, проливним дощем, блискавками та градом накрила Іспанію цих вихідних.
У каталонському муніципалітеті Альканар у неділю, за даними метеорологічної служби, випало 215 міліметрів опадів. Приблизно 10 тисячам мешканців було заборонено виходити з домівок на кілька годин через небезпечні повені. Негода продовжилась і в понеділок, 4 вересня.
За даними місцевої влади, у провінції Толедо, на південь від Мадрида, в понеділок були знайдені тіла трьох чоловіків. Тіло одного із загиблих виявили в автомобілі, ще одного знайшли в гаражному ліфті. Крім того, тіло 50-річного чоловіка було витягнуто зі стоку.
Ще двоє чоловіків у віці 31 і 34 років загинули, потонувши в бурхливій воді, при спробі пробратися в ущелину на північному сході Іспанії.
Тим часом тривають пошуки чоловіка, який подорожував з дружиною і двома дітьми в регіоні Мадрида в неділю ввечері. Їхній автомобіль був знесений водами річки Альберче, яка вийшла з берегів. Дружина і дочка змогли врятуватися, а 10-річний син заліз на дереві і був знайдений там через кілька годин.
Зниклими безвісти вважаються ще щонайменше двоє людей.
- Тим часом на півдні Іспанії цього літа через посуху повністю пересохла велика лагуна. Також вирували масштабні пожежі.
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