На півдні Китаю знайшли найкраще в історії збережений ембріон динозавра
На півдні Китаю вчені знайшли ідеально збережений ембріон динозавра, якому щонайменше 66 млн років
Про це повідомляє BBC.
Ембріон динозавра, який мав вилупитися зі свого яйця, був виявлений у місті Ганьчжоу на півдні Китаю. За оцінками дослідників, йому щонайменше 66 млн років. Дослідник Фіон Вайсум Ма заявив, що це "найкращий ембріон динозавра, коли-небудь знайдений в історії".
Було визначено, що це беззубий динозавр-теропод або овірапторозавр, і його назвали "Малюк Інлян".
Відкриття також дозволило дослідникам краще зрозуміти зв’язок між динозаврами та сучасними птахами. Скам'янілість показує, що ембріон був у скрученому положенні, що характерно для птахів незадовго до вилуплення.
"Це вказує на те, що така поведінка сучасних птахів вперше виникла серед їхніх предків-динозаврів", - сказав доктор Ма.
"Малюк Інлян" має довжину 27 см від голови до хвоста і лежить всередині яйця довжиною 17 см.
Вперше яйце було виявлено в 2000 році, але його поклали на зберігання на 10 років. Лише коли у китайському Музеї природи каменю Інлян розпочалися будівельні роботи, дослідники звернули увагу на яйце.
Овірапторозаври, що означає "ящірки-крадії яєць", були пернатими динозаврами, які жили на території нинішньої Азії та Північної Америки протягом пізнього крейдяного періоду від 100 до 66 млн років тому.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.47Продаж 30.87
- Актуальне
- Важливе