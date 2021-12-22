На півдні Китаю знайшли найкраще в історії збережений ембріон динозавра

Про це повідомляє BBC.



Ембріон динозавра, який мав вилупитися зі свого яйця, був виявлений у місті Ганьчжоу на півдні Китаю. За оцінками дослідників, йому щонайменше 66 млн років. Дослідник Фіон Вайсум Ма заявив, що це "найкращий ембріон динозавра, коли-небудь знайдений в історії".



Було визначено, що це беззубий динозавр-теропод або овірапторозавр, і його назвали "Малюк Інлян".



Відкриття також дозволило дослідникам краще зрозуміти зв’язок між динозаврами та сучасними птахами. Скам'янілість показує, що ембріон був у скрученому положенні, що характерно для птахів незадовго до вилуплення.



"Це вказує на те, що така поведінка сучасних птахів вперше виникла серед їхніх предків-динозаврів", - сказав доктор Ма.



"Малюк Інлян" має довжину 27 см від голови до хвоста і лежить всередині яйця довжиною 17 см.



Вперше яйце було виявлено в 2000 році, але його поклали на зберігання на 10 років. Лише коли у китайському Музеї природи каменю Інлян розпочалися будівельні роботи, дослідники звернули увагу на яйце.



Овірапторозаври, що означає "ящірки-крадії яєць", були пернатими динозаврами, які жили на території нинішньої Азії та Північної Америки протягом пізнього крейдяного періоду від 100 до 66 млн років тому.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb