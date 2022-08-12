На Півдні окупанти не змінили бойовий склад, ведуть бойові дії на оборонних позиціях і атакують мирні населені пункти з РСЗВ
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на їхній ділянці фронту окупанти не змінили своє положення і бойовий склад
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог не має змін у складі та положенні, продовжує ведення бойових дій по займаному рубежі оборони. Реактивними системами залпового вогню та важкою ствольною артилерією російські війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти", - пишуть у "Півдні".
Вночі на 12 серпня багатоцільовий винищувач Су-35 завдав ракетний удар протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Баштанському району. Втрат і руйнувань немає.
"Градами" атаковано Велику Костромку, де влучено в поле, без людських втрат, і Марганець, де пошкоджено будівлю залізничної станції, 2 приватних будинки, 3 господарчі споруди, 4 багатоповерхових будинки, в одному з яких зруйновано зовнішню стіну кількох поверхів. Також постраждали об’єкти соціальної та промислової інфраструктури. З під завалів врятовано 1 особу, 3 людей отримали поранення, серед них 1 дитина", - повідомили в оперативному командуванні.
- У Чорному морі вирує шторм, через це російські ворожі кораблі змушені маневрувати неподалік узбережжя окупованого Криму.
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