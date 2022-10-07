На Півдні ППО збила ударний вертоліт росіян "Алігатор"
Уранці 7 жовтня українська Протиповітряна оборона збила російський вертоліт "Алігатор" над південними областями
Про це в телеграмі інформують Повітряні сили ЗСУ.
"7 жовтня, близько 8:00, на півдні України, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" Повітряних мил знищено ударний вертоліт окупантів", - пишуть ЗСУ.
Повідомляється, що рашисти запустили на територію України вертоліт Ка-52 "Алігатор".
- Раніше у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, чи можуть іранські дрони-камікадзе вдарити по містах на Заході України. В ефірі Еспресо аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що іранські інструктори перебувають на території України та допомагають використовувати росіянам свої дрони-камікадзе. Також є інформація про жертви серед іранців.
- За день 6 жовтня українські захисники демілітаризували 4 російських склади та 1 базу на тимчасово окупованих територіях.
- Один із зенітних ракетних підрозділів повітряного командування ''Захід" знищив три ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136" на Півдні України.
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