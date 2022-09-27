На території України є іранці, які контролюють використання окупантами дронів-камікадзе, - Згурець
Іранські інструктори перебувають на території України та допомогають використовувати росіянам свої дрони-камікадзе, є інформація про жертви серед іранців
Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.
"Коли ми говоримо про ситуацію з дронами-камікадзе - це дійсно новий виклик, який сьогодні стоїть перед українською ППО. Кількість знищених цих БПЛА стає більшою. Вчора була інформація, що було завдано удару по пунктах запуску цих безпілотників на Кінбурнській косі і є жертви серед іранців. Ми бачимо, що зараз на території України перебувають іранські інструктори, які забезпечують контроль над використанням цих безпілотників. Спочатку ми говорили про територію Криму, потім Кінбурнська коса", - заявив Згурець.
На його думку, чим далі, тим ефективніше з ними зможе впоратися ППО.
"Щодо наявності американських процесорів - це процесори з побутової техніки. Такі ж використовуються в ракетах "Калібр", безпілотниках "Орлан". Це цивільна складова електроніки, яка є широкопоширеною. РФ і Іран використовують їх для високоточного озброєння. Контрдії можуть бути реалізовані через додаткові обмеження постачання навіть побутових компонентів до РФ. Сподіваємось, це вплине на доступ Ірану та Росії до побутової електронної бази", - підсумував військовий експерт.
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