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Головна війна з Росією На півдні противник в обороні: бригада ЗСУ знищила батарею ворога, - полковник Костенко
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На півдні противник в обороні: бригада ЗСУ знищила батарею ворога, - полковник Костенко

10 липня, 2022 неділя
17:18
війна з Росією на фото: Роман Костенко

Полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що ЗСУ відповідають точними ударами на атаки російській армії

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На півдні тривають оборонні бої, противник перейшов до оборони. Попереду бій за Південь. І залежить він від того, як закінчиться битва за Донбас. Росіяни наносять артилерійські обстріли по українських позиціях, ЗСУ відповідають точними ударами. 59 бригада ЗСУ, яка стоїть на захисті, вразила кількома залпами батарею ворога. Знищено: 152-мм гаубиця 2С3, машини-заряджання, танки, БМП - це зробила одна бригада. Було приємно дивитись, як вони там палали", - зауважив Костенко.

Також полковник додав, що ворог сильний і зараз передислоковується. Ми повинні бути готові.

"Нам потрібно, на окремій ділянці фронту, брати ініціативу. Зараз по всіх фронтах ворог нав’язує нам своє бачення - він атакує, а ми реагуємо. Нам треба задати свою гру, щоб ворог реагував", - наголосив Костенко.

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