Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Херсонщині знищено близько 200 персон особового складу рашистів, 6 ЗРК "панцир", РСЗВ "акація". Багато техніки та переконлива кількість особового складу полягли під ударом й вогнем українських захисників. Залишки ворожих пунктів передислоковано й ми знаємо куди", - підкреслила Гуменюк.

Також речниця ОК "Південь" додала, що окупанти переоблаштовують засоби ППО задля нанесення ураження.

"На півдні гаряче. Ворог не маючи успіху в просуванні на суходолі намагається вдарити туди, де може дістати - це підступні удари РСЗВ та ЗРК. Окупанти переоблаштовують засоби ППО задля нанесення ураження. На світанку атаковано Миколаїв та Миколаївщину, Кривий Ріг. Ці удари боляче вражають мирне населення", - зауважила Гуменюк.

У Херсонській області українські захисники знищили ще два командні пункти окупантів

Ранком суботи, 9 липня 2022 року, окупанти обстріляли Миколаїв

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