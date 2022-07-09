На Херсонщині знищено близько 200 військових рашистів та техніка, - пресофіцер Сил оборони Гуменюк
Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що залишки пунктів російської армії передислоковано
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Херсонщині знищено близько 200 персон особового складу рашистів, 6 ЗРК "панцир", РСЗВ "акація". Багато техніки та переконлива кількість особового складу полягли під ударом й вогнем українських захисників. Залишки ворожих пунктів передислоковано й ми знаємо куди", - підкреслила Гуменюк.
Також речниця ОК "Південь" додала, що окупанти переоблаштовують засоби ППО задля нанесення ураження.
"На півдні гаряче. Ворог не маючи успіху в просуванні на суходолі намагається вдарити туди, де може дістати - це підступні удари РСЗВ та ЗРК. Окупанти переоблаштовують засоби ППО задля нанесення ураження. На світанку атаковано Миколаїв та Миколаївщину, Кривий Ріг. Ці удари боляче вражають мирне населення", - зауважила Гуменюк.
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