РФ випустила по Миколаєву шість ракет С-300

Про це голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив у Telegram.

За його словами, жертв немає.

"6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Чого не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!", - зазначив керівник області.

Уранці 9 липня росіяни обстріляли Сумщину ракетами з гелікоптерів і реактивних систем залпового вогню.

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