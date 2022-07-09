Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Після 7:00 росіяни з гелікоптера завдали двох ракетних ударів по Білопільській громаді. О 7:30 вони випустили 5 ракет із реактивних систем залпового вогню по Хотінській громаді. Близько 7:45 російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду.

Інформацію щодо постраждалих і руйнування уточнюють.

8 липня на Сумщині від російських обстрілів постраждав фермер. Йому в шию влучили уламки міни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb