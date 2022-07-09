Окупанти завдали по Сумщині щонайменше 7 ракетних ударів за добу
Уранці 9 липня росіяни обстріляли Сумщину ракетами з гелікоптерів і реактивних систем залпового вогню
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Після 7:00 росіяни з гелікоптера завдали двох ракетних ударів по Білопільській громаді. О 7:30 вони випустили 5 ракет із реактивних систем залпового вогню по Хотінській громаді. Близько 7:45 російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду.
Інформацію щодо постраждалих і руйнування уточнюють.
- 8 липня на Сумщині від російських обстрілів постраждав фермер. Йому в шию влучили уламки міни.
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