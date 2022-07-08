На Сумщині уламки мін влучили в шию фермера

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Російський агресор обстріляв Сумщину за 8 липня 18 разів.

"Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ). Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська", - йдеться у повідомленні.

У Краснопільській громаді близько 19:00 постраждав місцевий фермер. Уламки мін потрощили автівку, два з них - влучили у шию. Аграрія доставили в лікарню, наразі його життю нічого не загрожує.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb