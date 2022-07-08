На Сумщині уламки мін влучили в шию фермера
У Сумській області від російських обстрілів постраждав фермер, у нього влучили уламки міни
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Російський агресор обстріляв Сумщину за 8 липня 18 разів.
"Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ). Громади, що постраждали від обстрілів: Хотінська, Есманьська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська", - йдеться у повідомленні.
У Краснопільській громаді близько 19:00 постраждав місцевий фермер. Уламки мін потрощили автівку, два з них - влучили у шию. Аграрія доставили в лікарню, наразі його життю нічого не загрожує.
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