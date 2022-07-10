ЗСУ вдарили по базі окупантів у Херсоні

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"Нині там пожежа і все димить. Орки лютують. Оточили центр міста та перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається і вони нарікають на ППО", - прокоментував він.

Також, влучення прокоментував у себе на facebook-сторінці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його словами, очевидці чують крики росіян під завалами.

"В Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось — окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?", - написав Сергій Хлань.

9 липня на околицях Херсона тривала пожежа. Горів склад боєприпасів російських військ.

7 липня українській розвідці стало відомо, що в тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники спалюють тіла своїх військових, аби приховати справжню кількість втрат у війні

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