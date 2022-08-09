На Півдні цієї доби ЗСУ ліквідували понад 20 росіян та декілька одиниць броньованої техніки

Про це повідомляє у фейсбук Оперативне командування "Південь".

"У нашій операційній зоні обстановка стабільно напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Ворожа армійська авіація випробовує наші позиції поодинокими та груповими гелікоптерними ударами. Успіхів не має, наших втрат не допущено", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, натомість штурмовою авіацією ЗСУ завдано удару по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються.

Водночас за результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів підтверджено такі втрати ворога: 23 військових, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідна гаубиця "Мста-С", п'ять автомобілів, у тому числі броньованих.

"У Чорному морі на чергуванні залишено два надводні носії крилатих ракет типу "Калібр" із спорядженням 16 ракетами та один ВДК. Вони, як і решта шість одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту тримаються на ракетно-безпечній відстані від підконтрольного нам узбережжя", - додали в ОК "Південь".

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