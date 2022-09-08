На півдні українська авіація нанесла 13 ударів по логістиці росіян, знищено понад сотню окупантів, - ОК "Південь"

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Там зазначили, що основна увага противника зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях – артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари по наших позиціях та мирних населених пунктах.

За день ворог 6 разів атакував авіацією наші позиці. З важкої ствольної артилерії обстріляв Марганецьку територіальну громаду. Влучив по території промислового підприємства, потерпілих серед цивільного населення немає.

"Нашою авіацією нанесено 1️3 ударів, по логістичних і управлінських об'єктах ворожих військ. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, внаслідок чого окупантів стало менше на 108 танків в них - на 5, реактивних систем залпового вогню "Град"- на 3. Знищено 1️5 одиниць авто-бронетехніки 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 120 мм міномет, 2 пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 і два склади ворожих боєприпасів в Миколаївському районі", - розповіли у ЗСУ про досягнення за 7 вересня.

Також там додали, що акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з понад десятка кораблів та катерів. На бойовому чергуванні - 2 ракетоносії в готовності до пуску 16-ох крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, в оборонному відомстві кажуть, що на певних напрямках фронту триває оборонна операція, яка охоплює цілий комплекс заходів, зокрема наступ

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