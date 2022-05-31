Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Не дивлячись на те, що противник переважає в артилерії, зокрема в кількості вибухів, то в точності й кількості знищення техніки переважає саме українська армія…Бої йдуть по всій лінії фронту. Противник розуміє, що йому необхідні кращі позиції для оборони, тож намагається витіснити нас з якихось рубежів, також ми закріпились на кращих рубежах для нас. Наразі це ще не можна назвати контратакою, проте це локальні бої на лінії зіткнення, які не припиняються ні на хвилину. Наші бійці б’ються весь час, покращуючи своє положення, аби утримати наші позиції, підготувати резерви та витіснити росіян з території України", – сказав Костенко.



Також полковник зауважив, багато техніки російських загарбників спалено, тож тепер вони починають застосовувати старі зразки.



"Дуже багато техніки противника було спалено. Зараз окупанти вже починають застосувати стару техніку, зокрема танки Т-62, вони теж приходять безпосередньо в наш регіон", – сказав Костенко.

Росія намагається підлатати чорноморський флот "потопельниками"



Напередодні Генштаб повідомляв, що ворог закріплюється в Лимані й на околицях Сєвєродонецька та стягує підкріплення, щоб атакувати на Херсонщині



Росія продовжує інтенсивно обстрілювати Миколаїв і область, за добу 30 травня на Миколаївщині поранено 14 людей



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

