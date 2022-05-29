Звіт ОК "Південь": Росія намагається підлатати чорноморський флот "потопельниками"
Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу чорноморського флоту російське керівництво наказало підлатати "потопельниками"
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
"Ситуація на південному фронті та в зоні відповідальності залишається динамічною та напруженою. Ворог намагається утриматися на побудованих рубежах оборони. Продовжує вести артилерійсько-мінометний вогонь по населених пунктах і наших позиціях. Також застосовують розвідувально-ударні гелікоптери Ка-52 для виявлення та нанесення ураження по наших підрозділах", - йдеться у звіті.
Ситуація у Чорному морі
Корабельні угруповання в Чорному морі продовжують загрожувати ракетними ударами. Намагаються організувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний із вилучення з під води ураженого десантного швидкісного катера типу "Раптор".
Після підняття "Раптор" планується для відправки в пункт базування Донузлав. Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу чорноморського флоту РФ намагається підлатати "потопельниками".
Ситуація на Миколаївщині
Реактивними системами залпового вогню "Ураган" росіяни знов обстріляли Миколаїв. Боєприпаси розірвалися у дворах житлових багатоповерхівок. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 будинків. 1 людина загинула на місці, 7 – поранені.
Ситуація у Кривому Розі
По Кривому Рогу завдано ракетний удар. Росія продовжує руйнувати промислову інфраструктуру регіонів України. Попередньо, постраждалих нема.
- Раніше керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що на Півдні окупанти готують шляхи відступу, бо наші підрозділи не дають їм просуватись
- Також українська артилерія і авіація уразила 110 позицій РФ на Півдні, знищено два склади боєприпасів
- Позиції та дії противника постійно відстежуються на узбережжі Чорного моря, а в останні дні намагання ворога, перевірити міць наших позицій, були відбиті.
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