Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

"Ситуація на південному фронті та в зоні відповідальності залишається динамічною та напруженою. Ворог намагається утриматися на побудованих рубежах оборони. Продовжує вести артилерійсько-мінометний вогонь по населених пунктах і наших позиціях. Також застосовують розвідувально-ударні гелікоптери Ка-52 для виявлення та нанесення ураження по наших підрозділах", - йдеться у звіті.

Ситуація у Чорному морі

Корабельні угруповання в Чорному морі продовжують загрожувати ракетними ударами. Намагаються організувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний із вилучення з під води ураженого десантного швидкісного катера типу "Раптор".

Після підняття "Раптор" планується для відправки в пункт базування Донузлав. Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу чорноморського флоту РФ намагається підлатати "потопельниками".

Ситуація на Миколаївщині

Реактивними системами залпового вогню "Ураган" росіяни знов обстріляли Миколаїв. Боєприпаси розірвалися у дворах житлових багатоповерхівок. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 будинків. 1 людина загинула на місці, 7 – поранені.

Ситуація у Кривому Розі

По Кривому Рогу завдано ракетний удар. Росія продовжує руйнувати промислову інфраструктуру регіонів України. Попередньо, постраждалих нема.

Раніше керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що на Півдні окупанти готують шляхи відступу, бо наші підрозділи не дають їм просуватись

Також українська артилерія і авіація уразила 110 позицій РФ на Півдні, знищено два склади боєприпасів

Позиції та дії противника постійно відстежуються на узбережжі Чорного моря, а в останні дні намагання ворога, перевірити міць наших позицій, були відбиті.

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