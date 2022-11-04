Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує обороні дії, залишає блокпости на окупованій території, перерозподіляє сили та засоби, переміщує колони техніки, виставляє бетонні доти, укріплює наявні рубежі й облаштовує нові. Триває контрбатарейна боротьба, обстрілюються території вздовж лінії фронту із застосуванням РСЗВ, важкої артилерії, мінометів, танків. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії противник досить активно застосовує безпілотні літальні апарати-розвідники", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація завдала 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема у критому ангарі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Знищено 32 окупанти, танк і ще 9 одиниць іншої автобронетехніки. У Баштанському районі, поблизу Снігурівки, знищено 2 склади з боєприпасами.

Також у зведенні зазначено, що у Чорному морі функціонування зернових коридорів продовжується за планом Стамбульського координаційного центру.

Корабельне угруповання ворожого флоту складається із 7 бойових кораблів, на цей час без жодного боєздатного ракетоносія.

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