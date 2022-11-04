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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Півдні ЗСУ виконали 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях ворога

На Півдні ЗСУ виконали 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях ворога

4 листопада, 2022 п'ятниця
02:38
війна з Росією знищена ворожа техніка, втрати ворога

На південних рубежах захисту українські військові виконали 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях ворога

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує обороні дії, залишає блокпости на окупованій території, перерозподіляє сили та засоби, переміщує колони техніки, виставляє бетонні доти, укріплює наявні рубежі й облаштовує нові. Триває контрбатарейна боротьба, обстрілюються території вздовж лінії фронту із застосуванням РСЗВ, важкої артилерії, мінометів, танків. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії противник досить активно застосовує безпілотні літальні апарати-розвідники", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація завдала 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема у критому ангарі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Знищено 32 окупанти, танк і ще 9 одиниць іншої автобронетехніки. У Баштанському районі, поблизу Снігурівки, знищено 2 склади з боєприпасами.

Також у зведенні зазначено, що у Чорному морі функціонування зернових коридорів продовжується за планом Стамбульського координаційного центру.

Корабельне угруповання ворожого флоту складається із 7 бойових кораблів, на цей час без жодного боєздатного ракетоносія.

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