На Півдні ЗСУ завдали ударів по цілях окупантів та знищили склад в Білогірці

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно", - йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога складають 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці. Остаточні втрати ворога розвідуються.

Збройні сили України ліквідували базу армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

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