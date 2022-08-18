На Півдні ЗСУ завдали ударів по цілях окупантів та знищили склад в Білогірці
Впродовж 17 серпня авіація ЗСУ атакувала цілі армії РФ в районі Нововознесенського та Олександрівки, а також захисники ліквідували склад постачання боєкомплекту в Білогірці
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно", - йдеться у повідомленні.
Підтверджені втрати ворога складають 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці. Остаточні втрати ворога розвідуються.
- Збройні сили України ліквідували базу армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.2
Купівля 39.2Продаж 40.08
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе