ЗСУ знищили базу окупантів у Новій Каховці: вбито від 10 до 15 окупантів, приблизно таку ж кількість поранено
Збройні сили України ліквідували базу армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині
Про це повідомили управління стратегічних комунікацій ЗСУ та Держприкордонслужба.
"За попередньою інформацією це відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці. Також попередньо з'ясовано, що від 10 до 15 окупантів назавжди залишили чат і ще приблизно така ж сама кількість готується на вихід", - йдеться у повідомленні.
За даними Держприкордонслужби, ліквідовано щонайменше 12 рашистів. Остаточні дані щодо втрат ворога уточнюються.
- За даними розвідки, після вибухів у Криму загарбники терміново евакуюють авіатехніку вглиб півострова і в Росію. Така активність спостерігається після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого Криму, зокрема на території аеродромів Саки та Гвардійське.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що у війні з Україною російські окупанти зазнають втрат, часто вчиняють саботаж і вдаються до самоскалічення через деморалізацію.
- Сили спеціальних операцій "Азов" оприлюднили відео того, як знищили ворожий штаб окупантів і щонайменше одну БМП.
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