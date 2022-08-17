Окупанти зазнають втрат, деморалізовані, вчиняють саботаж та вдаються до самоскалічень, - Генштаб
У війні з Україною російські окупанти зазнають втрат, часто вчиняють саботаж і вдаються до самоскалічення через деморалізацію
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій – намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій. Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій. Віримо у ЗСУ! Разом переможемо!" - пишуть у звіті Генштабі.
- 17 серпня стало відомо, що на Сіверському напрямку росіяни працюють над тим, щоб покращити фортифікаційне обладнання позицій.
- Російський агресор має частковий успіх у просуванні в напрямку Новомихайлівки Запорізької області.
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