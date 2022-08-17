Про це повідомляється у звіті Генштабу.

Волинський та Поліський напрямки - ситуація залишилась без суттєвих змін.

Сіверський напрямок

"Росія проводить вдосконалення фортифікаційного обладнання позицій. Здійснив артилерійські обстріли біля Чернівського, Павлівки та Гудового Сумської області", - пишуть у Генштабі.

Харківщина

"На Харківському напрямку ворог, із танків, ствольної та реактивної артилерії, здійснив обстріли районів населених пунктів Харків, Нова Миколаївка, Дементіївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Леб’яже, Нове, Світличне, Соснівка та Рубіжне.

Противник спробував прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, успіху не мав, відійшов", - йдеться у звіті.

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