Про це повідомляється у звіті Генштабу.

Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Авдіївки, Нью-Йорка, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки. Ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого ураження районів населених пунктів Велика Новосілка, Костянтинівка, Павлівка, Сонцівка, Ольгівське, Вугледар, Чарівне, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Оріхів, Времівка, Новопіль та Новоандріївка.

"З метою уточнення позицій вогневих засобів та корегування вогню окупанти задіяли БпЛА. Загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки", - розповіли у Генштабі.

Авіаудари зафіксовано біля Щербаків, Малих Щербаків і Залізничного.

Південнобузький напрямок

"Російський противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення силами оборони сприятливих умов для переходу у контрнаступ. Застосуванням наявних вогневих засобів намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам уздовж лінії зіткнення. Не припиняє ведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами", - йдеться у звіті.

Росіяни завдали авіаційних ударів неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського.

Агресор намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Наші воїни повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з підтримки дій наземного угруповання військ. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування", - пише Генштаб.

17 серпня стало відомо, що на Сіверському напрямку росіяни працюють над тим, щоб покращити фортифікаційне обладнання позицій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb