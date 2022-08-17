Після вибухів у Криму загарбники терміново евакуюють авіатехніку вглиб півострова і в РФ, - розвідка
Після вибухів у Криму загарбники терміново евакуюють авіатехніку вглиб півострова і в Росію. Така активність спостерігається після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого Криму, зокрема на території аеродромів Саки та Гвардійське
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, після вибухів у Криму рашисти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми Росії.
"Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ. Така активність відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня)", - пише ГУР МО України.
За даними розвідки, спостерігається переліт не менше 24 літаків і 14 вертольотів.
11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:
- 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);
- 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).
17 серпня відмічено переліт вертольотів:
- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;
- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;
- 8 вертольотів в Краснодар.
17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:
- 3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;
- 3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;
- 5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;
- літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;
- 2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська;
Також зазначається, що під час перельоту в одного з літаків МІГ-31 на борту сталася пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання.
- 9 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці Сакського району, на півострові почали евакуацію місцевих мешканців.
- У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі з боєприпасами.
- Ввечері 16 серпня з'явились перші фото, які підтверджують, що детонація та пожежа майже закінчились і видно значні руйнування.
- Боєприпаси перестали детонувати лише 17 серпня зранку.
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