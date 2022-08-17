Про це повідомило Головне управління розвідки МО України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, після вибухів у Криму рашисти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиб півострова та на аеродроми Росії.

"Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ. Така активність відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня)", - пише ГУР МО України.

За даними розвідки, спостерігається переліт не менше 24 літаків і 14 вертольотів.

11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:

5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);

5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

17 серпня відмічено переліт вертольотів:

3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;

3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;

8 вертольотів в Краснодар.

17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:

3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;

3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;

5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;

літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;

2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська;

Також зазначається, що під час перельоту в одного з літаків МІГ-31 на борту сталася пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання.

9 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці Сакського району, на півострові почали евакуацію місцевих мешканців.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі з боєприпасами.

Ввечері 16 серпня з'явились перші фото, які підтверджують, що детонація та пожежа майже закінчились і видно значні руйнування.

Боєприпаси перестали детонувати лише 17 серпня зранку.

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