Вибухи на військовому складі під окупованим Джанкоєм: боєприпаси перестали детонувати
У тимчасово окупованому Криму, поблизу Джанкоя, перестали розриватися військові боєприпаси армії РФ, які почали детонувати напередодні, 16 серпня
Про це повідомила "голова адміністрації" Джанкойського району Інну Федоренко, передає ТАСС.
"Розриви боєприпасів на складі військового призначення під Джанкоєм на півночі Криму припинилися", - йдеться в повідмоленні.
Уранці 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму було чути вибухи та видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили підрив на складі з боєприпасами. Згодом з'явились перші фото складу боєприпасів біля Джанкоя у Криму.
- 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.
- В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО. А джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна. У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
- The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян. А The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.
- Супутникові знімки сервісу Planet Labs за 10 серпня зафіксували результати вибухів на військовому полігоні "Саки" у Криму. Forbes дослідив, що вартість знищеної 9 серпня російської авіатехніки, розміщеної на аеродромі в Криму складає $650 млн – $850 млн.
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