З'явились супутникові знімки знищених російських літаків у Криму

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На знімках видно пошкоджену російську авіацію, зокрема, винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.

Загалом, судячи з супутникового знімка, були уражені щонайменше 9 літаків, а також приміщення, схожі на склади.

Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.

В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО.

Джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна.

У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.

The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".

The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.

США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.