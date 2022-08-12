Про це інформують на сайті Forbes Україна.

Різні джерела повідомляють, що на аеродромі "Саки" поблизу селища Новофедорівка в Криму знищили від 8 до 24 одиниць авіатехніки армії РФ, переважно - це винищувачі та розвідники.

На аеродромі базується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк Чорноморського флоту. Ймовірно, саме звідси завдають ударів по півдню України.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив: "За кілька годин до вибухів американська компанія Planet Labs опублікувала супутникові знімки аеродрому – на них видно, що поблизу летовища стояло понад 20 літаків. Переважно винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один важкий військово-транспортний Іл-76 та декілька гелікоптерів".

Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650 млн – $850 млн.

Після вибуху на світлинах видно значну кількість знищеної та пошкодженої техніки, зруйновані й складські будівлі. У той день Росія повідомляла, що літаки - неушкоджені.

Forbes оцінює приблизну вартість літаків армії РФ:

Су-30СМ – $50 млн

Су-24МР – $6 млн

Іл-76 – $86 млн.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія втратила на аеродромі "Саки" 9 військових літаків. Аналогічну кількість наводять українські розслідувачі "Схем".

"Якщо припускати, що всі дев’ять втрачених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно $55 млн, а якщо дорожчими Су-30СМ – $450 млн", - йдеться в повідомленні.

Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедорівці знищено щонайменше 11 літаків – п’ять винищувачів Су-30СМ та шість ударно-розвідувальних літаків Су-24МР.

"У такому разі вибухи в Новофедорівці коштували Росії приблизно $300 млн. Розвідники припускають, що зруйнованої авіатехніки може бути більше – імовірно, окрім підтверджених 11, було знищено ще чотири літаки, але поки це не доведено", - додають в Forbes.

Крім того, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm стверджує, що супутникові знімки не показують усіх наслідків удару. За даними їхніх джерел із Криму, втрати складають: вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно $380 млн.

Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.

В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО.

Джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна.

У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.

The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".

The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.

США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

Супутникові знімки сервісу Planet Labs за 10 серпня зафіксували результати вибухів на військовому полігоні "Саки" у Криму.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що після звільнення Криму від російських загарбників Крим буде виконувати роль захисника української держави на Чорному морі.