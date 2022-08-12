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Удар по аеродрому в окупованому Криму: Forbes підрахував вартість знищеної авіатехніки росіян

12 серпня, 2022 п'ятниця
07:39
Суспільство Удар по аеродрому в окупованому Криму: Forbes підрахував вартість знищеної авіатехніки росіян

Forbes дослідив, що вартість знищеної російської авіатехніки розміщеної 9 серпня на аеродромі в Криму складає $650 млн – $850 млн

Про це інформують на сайті Forbes Україна.

Різні джерела повідомляють, що на аеродромі "Саки" поблизу селища Новофедорівка в Криму знищили від 8 до 24 одиниць авіатехніки армії РФ, переважно - це винищувачі та розвідники.

На аеродромі базується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк Чорноморського флоту. Ймовірно, саме звідси завдають ударів по півдню України. 

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив: "За кілька годин до вибухів американська компанія Planet Labs опублікувала супутникові знімки аеродрому – на них видно, що поблизу летовища стояло понад 20 літаків. Переважно винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один важкий військово-транспортний Іл-76 та декілька гелікоптерів".

Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650 млн – $850 млн.

Після вибуху на світлинах видно значну кількість знищеної та пошкодженої техніки, зруйновані й складські будівлі. У той день Росія повідомляла, що літаки - неушкоджені.

Forbes оцінює приблизну вартість літаків армії РФ:

  • Су-30СМ – $50 млн
  • Су-24МР – $6 млн
  • Іл-76 – $86 млн.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія втратила на аеродромі "Саки" 9 військових літаків. Аналогічну кількість наводять українські розслідувачі "Схем".

"Якщо припускати, що всі дев’ять втрачених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно $55 млн, а якщо дорожчими Су-30СМ – $450 млн", - йдеться в повідомленні. 

Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедорівці знищено щонайменше 11 літаків – п’ять винищувачів Су-30СМ та шість ударно-розвідувальних літаків Су-24МР.

"У такому разі вибухи в Новофедорівці коштували Росії приблизно $300 млн. Розвідники припускають, що зруйнованої авіатехніки може бути більше – імовірно, окрім підтверджених 11, було знищено ще чотири літаки, але поки це не доведено", - додають в Forbes.

Крім того, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm стверджує, що супутникові знімки не показують усіх наслідків удару. За даними їхніх джерел із Криму, втрати складають: вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно $380 млн.

  • Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.
  • В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО.
  • Джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна.
  • У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
  • У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.
  • The Wall Street Journal  9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.
  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".
  • The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.
  • США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.
  • Супутникові знімки сервісу Planet Labs за 10 серпня зафіксували результати вибухів на військовому полігоні "Саки" у Криму.
  • Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що після звільнення Криму від російських загарбників Крим буде виконувати роль захисника української держави на Чорному морі.

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Крим
російська армія
війна з Росією
окуповані території
окупанти
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