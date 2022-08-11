Звільнення Криму відбуватиметься у короткий термін, - Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що після звільнення Криму від російських загарбників Крим буде виконувати роль захисника української держави на Чорному морі
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"У воєнній доктрині колишнього СРСР Криму відводилася особлива роль. Крим російською мовою називався "Непотопляемый авианосец". У цій доктрині з Криму мали наноситися удари по США та іншим країнам. Росія відновила цю доктрину. З окупацією українського Криму, Москва поставила завдання перетворити Крим на військову фортецю", - зауважив Чубаров.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу також додав, що з окупованої території Криму Росія погрожує країнам НАТО.
"Наші союзники вже побачили, як Крим захищений силами ППО Росії - і це блеф, блефом є й інші аспекти російської воєнної сфери. Це має надати нам усім впевненість у тому, що звільнення Криму відбуватиметься у короткі терміни, без жорстоких боїв. Росія на той момент буде на етапі свого тотального падіння", - наголосив Чубаров.
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