English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Звільнення Криму відбуватиметься у короткий термін, - Чубаров
Ексклюзив

Звільнення Криму відбуватиметься у короткий термін, - Чубаров

11 серпня, 2022 четвер
14:40
війна з Росією Рефат Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що після звільнення Криму від російських загарбників Крим буде виконувати роль захисника української держави на Чорному морі

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"У воєнній доктрині колишнього СРСР Криму відводилася особлива роль. Крим російською мовою називався "Непотопляемый авианосец". У цій доктрині з Криму мали наноситися удари по США та іншим країнам. Росія відновила цю доктрину. З окупацією українського Криму, Москва поставила завдання перетворити Крим на військову фортецю", - зауважив Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також додав, що з окупованої території Криму Росія погрожує країнам НАТО.

"Наші союзники вже побачили, як Крим захищений силами ППО Росії - і це блеф, блефом є й інші аспекти російської воєнної сфери. Це має надати нам усім впевненість у тому, що звільнення Криму відбуватиметься у короткі терміни, без жорстоких боїв. Росія на той момент буде на етапі свого тотального падіння", - наголосив Чубаров.

  • Повітряні сили ЗСУ заявили, що 9 серпня внаслідок удару по аеродрому в Криму знищено дев'ять літаків армії РФ
  • The Wall Street Journal  9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.
  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 

Новини
Крим
ЗСУ
Рефат Чубаров
окуповані території
Військові новини
Читайте також:
Вибухи в Криму
10 серпня, 2022 середа
ISW пояснив, чому кремль не звинувачує Київ у вибухах в Криму
Путін
10 серпня, 2022 середа
Своїми руками Путін наближає звільнення Криму, - колишній постпред України в ООН Єльченко
Петро Порошенко і волонтери
10 серпня, 2022 середа
"Ми це зробили!" – Порошенко з волонтерами відправили в ЗСУ бронемашини й іншу техніку, необхідну на фронті для контрнаступу
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.85
    Купівля 38.85
    Продаж 39.73
  • EUR
    Купівля 39.5
    Продаж 40.7
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
11 серпня
15:01
Зябровка
Речник Повітряних сил ЗСУ про спалахи на аеродромі Зябровка: "Мусимо вірити офіційним заявам і розраховувати на підтримку білоруських партизанів"
14:45
Ексклюзив
карта Херсон Миколаїв 8.10.22
У битву за сам Миколаїв ворог піде в останній момент, бо для нього привабливіше взяти повністю регіон, - полковник СБУ Костенко
14:44
Олаф Шольц
"Це війна Путіна": Шольц виступив проти загальної заборони в'їзду росіянам до ЄС
14:37
У Маріуполі колаборанти розкрадають гуманітарну допомогу
У Маріуполі колаборанти розкрадають гуманітарну допомогу, у місті зріють бунти, - міськрада
14:23
Ексклюзив
українська артилерія
В ЗСУ дуже ефективний симбіоз артилерії та повітряних засобів коригування, - військовий експерт Целуйко
14:14
ворожий БПЛА
На Луганському та Харківському напрямках ЗСУ збили два ворожі безпілотники
14:13
Ексклюзив
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
Військовий експерт Катков розповів варіанти того, яким чином ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
14:03
знеструмлено
На тимчасово окупованій Херсонщині впали електроопори, що з'єднують ЗАЕС із Кримом, - депутат облради Хлань
13:59
ВМС минулої доби ліквідували близько 10 окупантів, КамАЗи та гаубиці
ВМС минулої доби знищили близько 10 окупантів, ворожі гаубиці та КАМАЗи
13:57
Оновлено
Урмас Рейнсалу
Естонія закриває в'їзд росіянам із шенгенськими візами
13:46
У Болгарії протестували проти можливого повернення до закупівлі газу в РФ
У Болгарії протестували проти можливого повернення до закупівлі газу в РФ
13:37
Військові навчання ЗСУ
На Полтавщині 11 та 12 серпня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
13:31
Росіяни, ймовірно, влаштують судилище над захисниками Маріуполя на День Незалежності України, - мер Бойченко
13:28
Данія
Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на €110 мільйонів, - Reuters
13:22
Піротехніки міна розмінування
В Україні за добу знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів
13:22
Новий застосунок для пасажирів Укрзалізниці
Укрзалізниця запустила власний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів
13:07
Ексклюзив
Житловий район у Слов'янську
Готуємо Слов'янськ до зими: встановлюємо пелетні котли та робимо свердловини, - голова ВА Лях
13:03
Латвія
Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів
13:00
Українські мотопіхотинці показали, як знищили
Українські мотопіхотинці показали, як знищили з міномета "Волошка" російський бронетранспортер
12:51
На Чернігівщині виявили ще два сховки з боєприпасами армії РФ
На Чернігівщині виявили ще два сховки з боєприпасами армії РФ
12:43
Оновлено
У Підмосков'ї сталася пожежа
У Підмосков'ї сталася пожежа на території військової частини: вогонь охопив площу 1,2 тис. кв м
12:31
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії й мінометів: майже 20 "прильотів"
12:30
На фото міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс
Очільник МЗС Латвії пригрозив видворенням із країни громадянам, які отримають російське громадянство
12:26
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Потенціал збройних сил Білорусі надто слабкий, щоб погрожувати Україні, - білоруський опозиціонер Латушко
12:25
РФ снайпер
Розстріляв на Київщині мирного жителя. Російського снайпера судитимуть за воєнний злочин
12:21
Ексклюзив
Донбас карта бойових дій 6-9 серпня
Противник намагається здійснювати атаки на Донеччині з трьох сторін, - Згурець
12:17
На фото Дмитро Кулеба
"На багато десятиліть": Кулеба озвучив наслідки визнання Росії спонсором тероризму
12:14
Ексклюзив
Василь Зварич
До Польщі прибули 180 тис. дітей після початку повномасштабної війни, - посол Зварич
11:52
сепар лнр
Забирають навіть заброньованих підприємствами критичної інфраструктури, - Гайдай про мобілізацію окупантами жителів Луганщини
11:40
На зібрані через UNITED24 кошти МОЗ придбало 24 операційні столи для загальної хірургії
11:27
Ексклюзив
Железняк
Нардеп Железняк: Захід дає нам гроші, якщо ОП заважатиме важливим для нього судовій та антикорупційній реформам, будуть кадрові ротації
11:22
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі наростає громадський бунт та супротив, - радник мера Андрющенко
11:08
Судно з українським зерном
Вихід судна із зерном з порту Одещини затримується через погану погоду - Міноборони Туреччини
11:03
Ryanair
Ера авіаквитків за €10 закінчилася через здорожчання палива, - Ryanair
11:00
Анонс
війна та волонтери
Палаючий Крим та ситуація на Півдні. Росіяни "біснуються" від успіхів українського війська. Наживо проєкт "Війна і волонтери"
10:55
"Ми бачили, що їм потрібен ще тиждень, два, три": Резніков пояснив, чому наступ РФ виявився несподіваним для влади України
10:28
ЗСУ знищили
Українські десантники показали, як знищили зі "скіфа" БМП окупантів на Херсонщині
10:27
Ексклюзив
Буча геноцид
80% вбитих росіянами людей в Бучі були страчені, - волонтер Спірін
10:21
Інфографіка
долар
Курс валют: вартість долара і євро в обмінниках сьогодні
10:13
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Зменшення гарячої фази означає замороження конфлікту, - полковник СБУ Костенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV