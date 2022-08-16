З'явились перші фото складу боєприпасів біля Джанкоя у Криму, який вибухнув 16 серпня

Фото компанії Planet Labs розмістив у своєму твітері журналіст "Схем" Кирило Овсяний.

"Нові супутникові знімки Planet Labs. Вибухи на складі боєприпасів російської армії біля Джанкоя в окупованому Криму. 16 серпня 2022 року", - зазначено у підписі.

Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі з боєприпасами.

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