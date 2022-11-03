На Півдні ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів та колону з пальним загарбників

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

За підтвердженою інформацією українські захисники знищили: 8 окупантів, 2 танки, реактивну систему залпового вогню "Град", інженерну машину розгородження ІМР-1, 9 одиниць автобронетехніки, 4 склади з боєприпасами (в Баштанському, і Бериславському районах), 6 залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворожої армії.

Окрім того, пошкоджено один танк, 5 одиниць автобронетехніки, реактивну систему залпового вогню "Град" та буксировану гаубицю Д-20. Решта втрат росіян дорозвідується.

Упродовж дня окупанти завдавали вогневе ураження по позиціях наших підрозділів із застосуванням авіації, ударних дронів, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів та танків.

Авіацію по наших позиціях та навколишніх вздовж лінії фронту населених пунктах ворог застосував 4 рази.

Також упродовж дня окупанти випустили 20 реактивних снарядів систем залпового вогню "Град" по нещодавно звільненій Трифонівці. Минулося без втрат серед людей.

Вночі дроном-камікадзе росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Попередньо — без постраждалих.

Також повідомляється, що корабельне угруповання військ РФ в Чорному морі нараховує 7 кораблів, серед яких один ВДК та один надводний ракетоносій із 8 "калібрами" на борту.

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