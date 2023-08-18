На Північному Кіпрі турки-кіпріоти атакували бульдозерами миротворців ООН
У п’ятницю вранці, 18 серпня, у буферній зоні Кіпру турки-кіпріоти атакували бульдозерами миротворців ООН
Про це повідомили в Організації Обʼєднаних Націй.
"Миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй на Кіпрі (UNFICYP) засуджують напади на миротворців ООН і пошкодження транспортних засобів ООН персоналом з кіпрсько-турецької сторони сьогодні вранці", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що інцидент трапився всередині буферної зони поблизу села Піла, коли миротворці заблокували несанкціоновані будівельні роботи в цьому районі.
"Загрози безпеці миротворців ООН і пошкодження майна ООН є неприйнятними і являють собою серйозний злочин за міжнародним правом, який буде переслідуватися за всією суворістю закону", - наголошують у пресслужбі.
ООН просить кіпрсько-турецьку сторону поважати місію у зоні ООН, не робити нічого, що може погіршити ситуацію.
Довідка. Турецька Республіка Північного Кіпру - самопроголошена держава на півночі Кіпру. Окупована за допомогою Туреччини. Це єдина у світі держава, яка визнала незалежність Північного Кіпру. ТРПК відокремлена від решти частини Кіпру буферною зоною. Лінію, що розділяє острів на два сектори охороняє контингент ООН.
- 20 липня 2021 року президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідав Північний Кіпр, де було оголошено про демілітаризацію району Вароша - частини курортного міста Фамагуста на південному сході острова поряд з греко-кіпріотським Лімасолом.
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