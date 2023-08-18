Про це повідомили в Організації Обʼєднаних Націй.

"Миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй на Кіпрі (UNFICYP) засуджують напади на миротворців ООН і пошкодження транспортних засобів ООН персоналом з кіпрсько-турецької сторони сьогодні вранці", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що інцидент трапився всередині буферної зони поблизу села Піла, коли миротворці заблокували несанкціоновані будівельні роботи в цьому районі.

"Загрози безпеці миротворців ООН і пошкодження майна ООН є неприйнятними і являють собою серйозний злочин за міжнародним правом, який буде переслідуватися за всією суворістю закону", - наголошують у пресслужбі.

Turkish #occupation regime bulldozing United Nations peacekeeping force vehicles near Pyla in #Cyprus this morning, trampling on international law as they have done for the past 50 years. pic.twitter.com/X1dZgXpIFs — Cyprus in Finland (@CyprusinFinland) August 18, 2023

ООН просить кіпрсько-турецьку сторону поважати місію у зоні ООН, не робити нічого, що може погіршити ситуацію.

Довідка. Турецька Республіка Північного Кіпру - самопроголошена держава на півночі Кіпру. Окупована за допомогою Туреччини. Це єдина у світі держава, яка визнала незалежність Північного Кіпру. ТРПК відокремлена від решти частини Кіпру буферною зоною. Лінію, що розділяє острів на два сектори охороняє контингент ООН.