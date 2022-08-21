Про це повідомляє Генеральний штаб Збройниз сил України у фейсбуці.

За оперативною інформацією на вечір 21 серпня на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилася без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів у прикордонних районах Брянської та Курської областей. "Противник здійснив обстріли зі ствольної артилерії районів Мурав’ї та Залізного Мосту Чернігівської області, а також Будки та Іскрисківщини Сумської області", - пише Генштаб.

Також повідомляється, що російська армія закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року. На Харківському напрямку російські окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії Прудянку, Нове, Руські Тишки, Перемогу, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного і Долини. У Генштабі повідомляють, що ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів. Окупант провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов. Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат та відступив.

На Краматорському напрямку противник продовжив обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. За повідомленням Генштабу, на Бахмутському напрямку росіяни застосували різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини та Кодеми та авіацію – біля Зайцевого, Бахмута і Соледара.

"Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью-Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив", - пише Генштаб. На Авдіївському напрямку окупант використав ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Авдіївки, Мар’їнки та Пісків.

Російська армія завдала авіаударів неподалік Мар’їнки, Водяного і Красногорівки та невдало провела розвідку боєм у напрямку Спартак - Опитне, наші сили змусили відійти ворога. "Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив" - пише Генштаб.

На напрямку Лозове – Піски, а це на північний захід від Донецька, підрозділи противника мають частковий успіх. На Новопавлівському напрямку росіяни обстрілювали території в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Окупанти залучили авіацію для удару поблизу Новомихайлівки, здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.

На Запорізькому напрямку Генштаб зафіксував обстріли зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони Гуляйполя, Червоного та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку окупант застосовував наявні засоби вогневого ураження для обстрілів військових і цивільних обʼєктів по лінії зіткнення. Як пише Генштаб, російські війська завдали авіаударів біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового.