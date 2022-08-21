На північному заході від Донецька противник має частковий успіх, - Генштаб
Станом на вечір 21 серпня 2022 року в Генштабі ЗСУ повідомляють, що ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів. При цьому українська армія дала окупантам жорстку відсіч у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью-Йорк
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройниз сил України у фейсбуці.
За оперативною інформацією на вечір 21 серпня на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилася без суттєвих змін.
"Противник здійснив обстріли зі ствольної артилерії районів Мурав’ї та Залізного Мосту Чернігівської області, а також Будки та Іскрисківщини Сумської області", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку російські окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії Прудянку, Нове, Руські Тишки, Перемогу, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.
На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного і Долини.
У Генштабі повідомляють, що ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів. Окупант провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов. Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат та відступив.
За повідомленням Генштабу, на Бахмутському напрямку росіяни застосували різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини та Кодеми та авіацію – біля Зайцевого, Бахмута і Соледара.
На Авдіївському напрямку окупант використав ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Авдіївки, Мар’їнки та Пісків.
"Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив" - пише Генштаб.
На Новопавлівському напрямку росіяни обстрілювали території в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Окупанти залучили авіацію для удару поблизу Новомихайлівки, здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.
На Південнобузькому напрямку окупант застосовував наявні засоби вогневого ураження для обстрілів військових і цивільних обʼєктів по лінії зіткнення. Як пише Генштаб, російські війська завдали авіаударів біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового.
Також повідомляється, що корабельне угруповання противника в готовності до застосування високоточної зброї утримує 5 носіїв крилатих ракет морського базування.
"Просимо бути поміркованими та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - пише Генштаб.
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