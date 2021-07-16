На півночі Польщі в ДТП загинув 34-річний українець
У четвер, 15 липня, на дорозі національного значення №20 між населеними пунктами Егертово і Жуково Поморського воєводства на півночі Польщі громадянин України потрапив у ДТП і загинув на місці
Про це повідомляє Kartuzy.info.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi 34-річний громадянин України, їдучи з Егертово у напрямку Жуково, на рівному відрізку дороги втратив керування транспортним засобом, з’їхав на узбіччя і перекинувся”, - розповів речник поліції у місті Картузи Пьотр Гданєц.
За даними поліції, аварія сталася приблизно опівночі в населеному пункті Бабин Діл.
Правоохоронці з'ясовують подробиці трагедії.
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