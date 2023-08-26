На півночі США пронісся торнадо: загинули щонайменше п'ятеро людей
В американському штаті Мічиган внаслідок штормових вітрів і торнадо загинуло щонайменше п'ять осіб, зазнали руйнувань багато будівель, знеструмлені близько 400 тисяч будинків
Про це повідомляє місцеве видання mlive.
Як зазначається, пориви вітру в деяких районах сягали 130 км на годину (36 м/с).
Станом на 25 серпня з негодою пов'язують щонайменше п'ять смертей. Люди загинули внаслідок аварій транспорту та падіння дерев на будівлі. Також є поранені.
У штаті знеструмлені 375 тисяч будинків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.03Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе