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На півночі США пронісся торнадо: загинули щонайменше п'ятеро людей

26 серпня, 2023 субота
02:23
Світ Торнадо у США

В американському штаті Мічиган внаслідок штормових вітрів і торнадо загинуло щонайменше п'ять осіб, зазнали руйнувань багато будівель, знеструмлені близько 400 тисяч будинків

Про це повідомляє місцеве видання mlive.

Як зазначається, пориви вітру в деяких районах сягали 130 км на годину (36 м/с).

Станом на 25 серпня з негодою пов'язують щонайменше п'ять смертей. Люди загинули внаслідок аварій транспорту та падіння дерев на будівлі. Також є поранені.

У штаті знеструмлені 375 тисяч будинків.

  • Нагадаємо, у березні торнадо пронісся на півдні США, загинули щонайменше 23 людини.
  • У середині липня унаслідок торнадо, що пронісся південними районами Оттави у Канаді, пошкоджено близько 120 будинків, одна людина отримала поранення.
США
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