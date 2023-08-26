На півночі США пронісся торнадо: загинули щонайменше п'ятеро людей

Про це повідомляє місцеве видання mlive.

Як зазначається, пориви вітру в деяких районах сягали 130 км на годину (36 м/с).

Станом на 25 серпня з негодою пов'язують щонайменше п'ять смертей. Люди загинули внаслідок аварій транспорту та падіння дерев на будівлі. Також є поранені.

У штаті знеструмлені 375 тисяч будинків.