На півночі створили нові мобільні групи ППО для захисту неба з води, - Наєв
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у Північній операційній зоні нові мобільні вогневі групи ППО боронять небо не тільки на суходолі, а й на воді
Про це він повідомив у Facebook.
За словами Наєва, військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність. Внаслідок цих дій утворилися нові мобільні вогневі групи, які боронять українське небо у Північній операційній зоні не тільки на суходолі, а й на воді
"Я особисто спостерігав декілька разів та був причетний до підвищення їхньої ефективності", - наголосив командувач.
Також Наєв відзначив нагородами військових моряків за їхню роботу у збиванні ворожих цілей.
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