На півночі створили нові мобільні групи ППО для захисту неба з води, - Наєв

Про це він повідомив у Facebook.

За словами Наєва, військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність. Внаслідок цих дій утворилися нові мобільні вогневі групи, які боронять українське небо у Північній операційній зоні не тільки на суходолі, а й на воді



"Я особисто спостерігав декілька разів та був причетний до підвищення їхньої ефективності", - наголосив командувач.

Також Наєв відзначив нагородами військових моряків за їхню роботу у збиванні ворожих цілей.