На Покрову призначено 15 додаткових потягів

Вони курсуватимуть ​​​​з 12 по 18 жовтня, інформує Еспресо.TV.

В західному напрямку призначено шість додаткових поїздів:

№217/218 Київ-Рахів (відправлення з Києва 13 і 16 жовтня, з Рахова - 14 і 17 жовтня); №239/207 Київ-Ужгород (з Києва 13 і 16 жовтня, з Ужгорода - 14 і 17 жовтня); №202/201 Ковель-Київ (з Ковеля 12 і 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня); №235/236 Київ-Ужгород (з Києва 13 і 16 жовтня, з Ужгорода - 15 і 17 жовтня); №250/249 Чернівці-Київ (з Чернівців 12 і 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня); №207/229 Київ - Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода - 17 жовтня), повідомляє прес-служба УЗ.

У східному напрямку призначено два додаткові поїзди:



№254/253 Київ - Запоріжжя, Маріуполь (з Києва 13 жовтня, з Маріуполя - 17 жовтня); №124/123 Київ - Костянтинівка (з Києва 13 і 16 жовтня, з Костянтинівки - 14 і 17 жовтня).

У південному напрямку призначено чотири додаткові поїзди:



№298/297 Миколаїв - Київ (з Миколаєва 12 і 17 жовтня, з Києва - 13 жовтня); №204/203 Одеса - Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва - 13 жовтня); №298/297 Київ - Херсон (з Києва 18 жовтня); №268/203 Одеса - Київ (з Одеси 17 жовтня).



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Також курсуватимуть три додаткові поїзди, які об'єднають міста-мільйонники:



241/242 Харків - Одеса (відправлення з Харкова 13 і 16 жовтня, з Одеси - 14 і 17 жовтня); №168/167 Львів - Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня); №211/212 Харків - Львів (з Харкова 13 і 16 жовтня, зі Львова - 14 і 17 жовтня).

Крім того, на святкові дні "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїздів №26/25 Одеса - Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці - Одеса (з Чернівців 12, 14 і 16 жовтня, з Одеси 13, 15 і 17 жовтня) і продовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми - Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди й назад 14 жовтня).





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