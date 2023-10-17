На полігоні в Австрії танк Leopard 2 потрапив в аварію: один з членів екіпажу загинув

Про це пише noe.ORF.at.

Зазначається, що Leopard 2 належить 14-му танковому батальйону з Вельсу. За словами речника збройних сил країни Майкла Бауера, у ньому перебували четверо військових. 24-річний унтерофіцер, якого заблокувало у танку, загинув, ще троє, 23-річний унтерофіцер та двоє солдатів строкової служби (19 і 20 років) отримали легкі поранення.

До рятувальної операції було залучено кілька машин швидкої допомоги та щонайменше один гелікоптер. Наразі слідча комісія з'ясовує причини аварії.

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер назвала цей день "сумним для австрійських збройних сил" та заявила, що постраждалі отримають допомогу.

Вказано, що востаннє подібний інцидент виникав в Австрії 5 липня 2012 року.