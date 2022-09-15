На полігоні в Полтавській області 15 вересня проведуть тренувальний підрив: лунатимуть вибухи
На полігоні в Полтавській громаді Полтавщини вдень 15 вересня проведуть тренувальний підрив. В ОВА попередили про звуки вибухів
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"Протягом найближчої години на відведеному полігоні Полтавської громади буде проведено один тренувальний підрив! Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - розповів він об 11:52.
- 14 вересня на Полтавщині тривали навчальні стрільби, тому місцевих попередили про звуки пострілів.
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