Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"Протягом найближчої години на відведеному полігоні Полтавської громади буде проведено один тренувальний підрив! Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - розповів він об 11:52.

14 вересня на Полтавщині тривали навчальні стрільби, тому місцевих попередили про звуки пострілів.

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