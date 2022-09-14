Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"14 вересня на території Щербанівської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - зауважив він.

Також Дмитро Лунін попередив у телеграмі про навчальні стрільби в Полтавській громаді.

29 серпня, 1 і 2 вересня проводили навчальні стрільби в Кобеляцькій громаді Полтавщини.

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