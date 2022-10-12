На Полтавщині 12 жовтня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
У Лубенській громаді Полтавщини 12 жовтня триватимуть навчальні стрільби, тому місцевих попередили про постріли й закликали не панікувати
Про це написав очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"12 жовтня на території Лубенської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
- 7 жовтня в Полтавській громаді провели навчальні стрільби та польоти квадрокоптерів. У Гадяцькій громаді Полтавщини 7 та 8 жовтня тривали навчальні стрільби.
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