Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"16 вересня на території Полтавської, Лубенської, Сергіївської та Новоселівської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.

Київська ОВА попередила в телеграмі, що з 9:00 16 вересня на території Димерської громади Вишгородського району будуть утилізовувати вибухонебезпечні предмети.

"У зв'язку з цим у громадах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів можливі звуки вибухів. Просимо зберігати спокій та пам'ятати про правила безпеки", - зауважили в адміністрації.

15 вересня на полігоні в Полтавській області провели тренувальний підрив, тому лунали вибухи.

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