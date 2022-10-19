На Полтавщині 19 жовтня проведуть навчальні стрільби й технічний підрив
На Полтавщині 19 жовтня триватимуть навчальні стрільби й технічний підрив, тому лунатимуть постріли та вибухи
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"19 жовтня на території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Також на території Кременчуцької громади заплановано проведення чергового масового технічного вибуху в одному з кар'єрів", - наголосив він.
Мешканців Полтавщини закликали зберігати спокій, коли лунатимуть постріли чи вибухи.
- 15 жовтня провели навчальні стрільби в трьох громадах Полтавщини.
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