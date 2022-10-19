Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"19 жовтня на території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Також на території Кременчуцької громади заплановано проведення чергового масового технічного вибуху в одному з кар'єрів", - наголосив він.

Мешканців Полтавщини закликали зберігати спокій, коли лунатимуть постріли чи вибухи.

15 жовтня провели навчальні стрільби в трьох громадах Полтавщини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb