На Полтавщині 15 жовтня триватимуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
У трьох громадах Полтавщини 15 жовтня проведуть навчальні стрільби, тому місцевих попередили про звуки пострілів
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"15 жовтня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Також другий день поспіль вони триватимуть і в Шишацькій ТГ. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
Крім того, Дмитро Лунін попередив у телеграмі про навчальні стрільби в Полтавській громаді.
- 12 жовтня провели навчальні стрільби в Лубенській громаді Полтавщини.
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