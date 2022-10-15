Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"15 жовтня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Також другий день поспіль вони триватимуть і в Шишацькій ТГ. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.

Крім того, Дмитро Лунін попередив у телеграмі про навчальні стрільби в Полтавській громаді.

12 жовтня провели навчальні стрільби в Лубенській громаді Полтавщини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb