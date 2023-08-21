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Головна Кримінал На Полтавщині арештували майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн

На Полтавщині арештували майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн

21 серпня, 2023 понедiлок
15:00
Кримінал

В Україні арештували майно російського генерал-полковника Валерія Капашина, який є начальником федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, до списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. кв. м житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на Полтавщині.

Арештовано будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум-класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м².

Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях, які належать родині російського генерала, виявлено: військову форму російського зразка, заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу РФ, сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі.

Проти російського генерала порушено кримінальне провадження за трьома статтями: 

  • провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора(ч. 4 ст. 111- 1);
  • пособництво державі-агресору(ст. 111-2);
  • фінансування тероризму(ч. 3 ст. 258-5).

Слідство встановило, що майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного"  бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів у РФ і тимчасово окупованому Донбасі, а надалі частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.

Фото: СБУ


Фото: СБУ


Фото: СБУ


Фото: СБУ

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки повідомила про підозру блогерці Вікторії Кохановській, яка провокувала сутички й релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі.

Новини
СБУ
Полтавщина
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