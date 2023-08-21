На Полтавщині арештували майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, до списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. кв. м житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на Полтавщині.

Арештовано будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум-класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м².

Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях, які належать родині російського генерала, виявлено: військову форму російського зразка, заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу РФ, сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі.

Проти російського генерала порушено кримінальне провадження за трьома статтями:

провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора(ч. 4 ст. 111- 1);

пособництво державі-агресору(ст. 111-2);

фінансування тероризму(ч. 3 ст. 258-5).

Слідство встановило, що майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів у РФ і тимчасово окупованому Донбасі, а надалі частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру блогерці Вікторії Кохановській, яка провокувала сутички й релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі.

відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.