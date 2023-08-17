СБУ оголосила підозру блогерці, яка під час акцій у Києво-Печерській лаврі провокувала сутички і релігійну ворожнечу
Служба безпеки повідомила про підозру блогерці Вікторії Кохановській, яка провокувала сутички й релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що Вікторія Кохановська брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року. Тоді жінка проводила у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.
Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці підозрювана заперечувала факти російської агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом". Також жінка викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території України і намагалась дискредитувати українських захисників.
"Надалі деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України", - додали в СБУ.
За даними правоохоронців, під час обшуку у Кохановській було виявлено комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій Кохановській та обрання їй запобіжного заходу.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки затримала та повідомила про підозру одеситу, який, за даними спецслужби, працював на ГРУ Росії та збирав координати українських військових.
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