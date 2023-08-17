Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що Вікторія Кохановська брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року. Тоді жінка проводила у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.



Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці підозрювана заперечувала факти російської агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом". Також жінка викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території України і намагалась дискредитувати українських захисників.



"Надалі деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України", - додали в СБУ.



За даними правоохоронців, під час обшуку у Кохановській було виявлено комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій Кохановській та обрання їй запобіжного заходу.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.