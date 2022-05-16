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На Полтавщині декомунізували музей Горького та його погруддя

16 травня, 2022 понедiлок
22:09
Новини Музей Горького на Полтавщині

У Козельщинській громаді Полтавської області припинив роботу музей Максима Горького, а в Чутівській ОТГ демонтували погруддя сталінського письменника

Про це повідомив регіональний представник Українського інституту національної пам'яті у Полтавській області Олег Пустовгар.

"Рішенням виконкому Козельщинської селищної ради Кременчуцького району припинено роботу музею Максіма Горького у одному із сіл цієї громади", - написав Пустовгар. Він процитував селищного голову Олександра Троцького, який повідомив, що зараз у громаді думатимуть над статутом музею: чи він буде краєзнавчим з експозицією про Козельщину і Козельщинський край, чи це взагалі буде музей Української слави чи Героїв України. "Тобто він однозначно вже не буде музеєм Горького. З напрямком визначимося вже після нашої перемоги", - каже селищний голова Олександр Троцький.

А у селі Левенцівка Чутівської селищної ради Полтавського району, - повідомляє Олег Пустовгар, - погруддя російському "пролетарському" письменнику Максиму Горькому з ініціативи ГО "Декомунізація.Україна" демонтували і перемістили до Державного музею-заповідника в Путивлі "Парк радянського періоду".

"За даними Полтавського офісу УІНП, в населених пунктах Полтавщини досі є чинними 54 топоніми на честь Горького, а пам'ятники йому досі бовваніють у місті Решетилівка та селах Середняки, Загребелля і Крячківка нашої області", - написав Пустовгар.

Довідка. Горький Максим (справжнє ім’я - Пєшков Олексій Максимович) – російський комуністичний "пролетарський" письменник, один із провідних ідеологів комуністичного режиму. Один із співтворців наклепницької комуністичної кампанії, спрямованої проти провідника українського визвольного руху, видатного борця за незалежність, голови Директорії УНР Симона Петлюри. Брав участь у процесі над убивцею Петлюри, поширив наклепи щодо його, начебто, антисемітизму, виступив на захист більшовицького кілера Самуїла Шварцбарда, був серед тих комуністичних пропагандистів, що закорінювали в масовій свідомості поняття "петлюрівщина", "петлюрівці" як "ворожі, буржуазні, антибільшовицькі явища". Заперечував право української мови на існування, називав її "украинским наречием". Був автором гасла, яке широко використовували комуністичні злочинці у часи сталінського терору 1937-1938 років та нині їх путінські послідовники з армії Росії: "Если враг не сдаётся, – его уничтожают".

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війна з Росією
декомунізація
новини Полтавщини
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