На Полтавщині легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є загиблий

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



Повідомляється, що легковий автомобіль "Audi" зіткнувся з вантажівкою. У результаті ДТП водія "Audi" з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.



"19-річний пасажир легковика отримав травми, від яких помер на місці події", - йдеться у повідомленні.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстр досудових розслідувань за ознакам кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.



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