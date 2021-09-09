На Полтавщині легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, є загиблий
Біля села Карпилівка на трасі "Київ-Харків-Довжанський" сталася ДТП, внаслідок якої загинула одна людина
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Повідомляється, що легковий автомобіль "Audi" зіткнувся з вантажівкою. У результаті ДТП водія "Audi" з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
"19-річний пасажир легковика отримав травми, від яких помер на місці події", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстр досудових розслідувань за ознакам кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
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