На Полтавщині проводитимуть навчальні стрільби, жителів громади Лубен закликали зберігати спокій
У Полтавські ОВА попередили про навчальні стрільби 6-7 липня
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграм.
"6 та 7 липня на території Лубенської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" – написав він.
- Нагадаємо, на Полтавщині перевірять усі ТРЦ на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.
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