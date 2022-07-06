Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграм.

"6 та 7 липня на території Лубенської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" – написав він.

Нагадаємо, на Полтавщині перевірять усі ТРЦ на дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb