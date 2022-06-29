На Полтавщині триватимуть навчальні стрільби: людей попереджають про звуки пострілів
На Полтавщині 29 - 30 червня в Лубенській і Миргородській громадах проводитимуть навчальні стрільби, тому лунатимуть звуки пострілів
Про це попередив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"29 й 30 червня на території Лубенської громади відбуватимуться навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
Також 29 червня триватимуть навчальні стрільби в Миргородській громаді.
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