Про це попередив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"29 й 30 червня на території Лубенської громади відбуватимуться навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.

Також 29 червня триватимуть навчальні стрільби в Миргородській громаді.

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