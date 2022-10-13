На Полтавщині впали два українські літаки, - голова ОВА

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на відеоконференцію Луніна.

Літаки впали почергово 11 та 12 жовтня, обидва літальні засоби були українські. За словами Луніна, поранених чи загиблих серед цивільного населення немає. Інші подробиці наразі не розголошуються.

"У вівторок і в середу мали катастрофи, падали літаки наші саме у Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментують ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо від них інформацію", - сказав голова ОВА.

У Лубенській громаді Полтавщини 12 жовтня триватимуть навчальні стрільби, тому місцевих попередили про постріли й закликали не панікувати.

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