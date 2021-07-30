На Полтавщині зіткнулися поїзд і вантажівка: госпіталізовано людину, затримується низка залізничних рейсів
У ніч на 30 липня у Полтавській області зіткнулися поїзд і вантажний трейлер, через що затримуються поїзди у напрямку Харків-Київ-Харків
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Аварія сталася о 02:51 на регульованому переїзді біля станції Решетилівка. Унаслідок пригоди госпіталізовано чергову по залізничному переїзду.
Через аварію затримуються такі поїзди:
- №85 Новоолексіївка - Львів (затримка складає 3 години 35 хвилин);
- №126 Київ - Костянтинівка (затримка складає 2 години 20 хвилин);
- №17 Харків - Ужгород (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
- №138 Хмельницький - Лисичанськ(затримка складає 1 годину 30 хвилин);
- №10 Маріуполь - Київ (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
- №11 Новоолексіївка - Київ (затримка складає 1 годину 15 хвилин);
- №41 Дніпро - Трускавець (затримка складає 1 годину 10 хвилин).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе